Курс золота: Драгметалл подорожал на фоне падения доходности облигаций

Спотовая стоимость золота поднялась на 1,1% до 1702,29 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 1,3% до 1 699,65 доллара.

Доллар отошел от максимумов за три с половиной месяца после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.

Доходность американских гособлигаций стабилизировалась, а европейских упала, поскольку инвесторы реагируют на публикацию окончательных данных по внутреннему валовому доходу по еврозоне.

По пересмотренным данным, экономика еврозоны в IV кварталt 2020 года снизилась сильнее, чем прогнозировалось, поскольку потребление домашних хозяйств резко упало из-за карантинных мер по Covid-19.

По данным Евростата, ВВП снизился на 0,7% по сравнению с прошлым кварталом, что превышает первоначальную оценку в 0,6%. В четвертом квартале ВВП сократился на 4,9% в годовом выражении.

Аналитики прогнозируют, что обновленные макроэкономические прогнозы ЕЦБ, которые будут обнародованы в четверг, скорее всего, покажут, что инфляция в 2022-23 годах все еще будет значительно ниже целевого показателя в 2%.

Читайте также: Курс золота: Стоимость драгоценного металла продолжает рост