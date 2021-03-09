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Курс золота: Драгметалл подорожал на фоне падения доходности облигаций
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Курс золота: Драгметалл подорожал на фоне падения доходности облигаций

Спотовая стоимость золота поднялась на 1,1%
​Во вторник в ходе торговой сессии цены на золото выросли, так как доходность гособлигаций снизилась, а индекс доллара упал на фоне возросшего аппетита к риску.

Спотовая стоимость золота поднялась на 1,1% до 1702,29 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в Соединенных Штатах выросли на 1,3% до 1 699,65 доллара.

Доллар отошел от максимумов за три с половиной месяца после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась.

Доходность американских гособлигаций стабилизировалась, а европейских упала, поскольку инвесторы реагируют на публикацию окончательных данных по внутреннему валовому доходу по еврозоне.

По пересмотренным данным, экономика еврозоны в IV кварталt 2020 года снизилась сильнее, чем прогнозировалось, поскольку потребление домашних хозяйств резко упало из-за карантинных мер по Covid-19.

По данным Евростата, ВВП снизился на 0,7% по сравнению с прошлым кварталом, что превышает первоначальную оценку в 0,6%. В четвертом квартале ВВП сократился на 4,9% в годовом выражении.

Аналитики прогнозируют, что обновленные макроэкономические прогнозы ЕЦБ, которые будут обнародованы в четверг, скорее всего, покажут, что инфляция в 2022-23 годах все еще будет значительно ниже целевого показателя в 2%.



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вторник 09.03.2021 | 13:56
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