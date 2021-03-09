Курс нефти: Brent растет на фоне снижения доходности облигаций

Фьючерсы на нефть марки Brent с контрактами в мае подорожали на 1,1% до 68,98 долл/барр., а фьючерсы на нефть марки WTI с контрактами в апреле поднялись на 1% до 65,73 долл/барр.

Доходность гособлигаций Соединенных Штатов стабилизировалась, а доходность долгосрочных казначейских долговых обязательств еврозоны упала в преддверии публикации окончательных данных по блоку.

Правительственные данные продемонстрировали, что в первый месяц 2021 года экспорт Германии вырос на 1,4% в месячном выражении, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 1,2%.

Великобританский консорциум розничной торговли проинформировал, что в феврале розничные продажи в стране вернулись к росту, после представления премьер-министра своей программы по возобновлению деятельности и снижению карантинных ограничений.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что пакет помощи главы Белого дома Байдена предоставит достаточно средств для уверенного восстановления экономики страны.

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