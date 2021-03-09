Рынок акций: Фондовые индексы Европы закрыли торги ростом

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в понедельник, что пакет помощи президента Байдена предоставит достаточно ресурсов для восстановления экономики страны после кризиса вызванного пандемией коронавируса.

Общеевропейский фондовый индикатор Stoxx 600 поднялся на 0,3% до 418,60. Немецкий DAX торговался стабильно и немного прибавил при закрытии торгов, французский индекс CAC 40 вырос на 0,1%, а британский FTSE 100 увеличился 0,4%.

Акции Novartis подешевели на 1,2%. Швейцарский производитель лекарств заявил, что исследование третьей фазы CANOPY-2 не соответствовало изначальным данным общей выживаемости у пациентов с распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого.

Акции Domino's Pizza Group выросли на 12% после того, как сеть пиццерий сообщила о сильных результатах за год по снижению затрат.

Ценные бумаги британских банков HSBC Holdings, Lloyds Banking Group и Barclays снизились на 0,6–1,4%.

Финансовые активы крупнейшего мирового брокера TP ICAP упали на 5,5% после того, как он сообщил о более низкой годовой скорректированной прибыли и вдвое сократил дивиденды, сославшись на разовое сокращение.

Акции немецкого производителя автомобильных запчастей Continental AG подешевели на 5,2%. Сообщив о 12,7% групповых продаж, компания заявила, что последствия продолжающейся пандемии коронавируса останутся источником неопределенности в 2021 году.

Акции Deutsche Post выросли на 1,8% после сообщения об увеличении чистой прибыли в четвертом квартале и повышении среднесрочных целей.

Ценные бумаги компания Symrise, производителя ароматизаторов, потеряли 1,8% после того, как ее основная прибыль в 2020 году не оправдала ожиданий.

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