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Фондовый рынок: Акции Азии завершили торги разнонаправленно
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Фондовый рынок: Акции Азии завершили торги разнонаправленно

Рынок акций Южной Кореи закрылся снижением четвертый день подряд
Во вторник фондовые рынки Азии закрыли торговую сессию смешанной динамикой индексов на фоне опасений, что слишком сильное стимулирование вызовет высокую инфляцию и нанесет ущерб быстрорастущим компаниям, полагающимся на легкие заимствования.

Китайский рынок акций упал на фоне признаков того, что ведущие финансовые регуляторы предпримут больше действий для ограничения уровня долга и предотвращения образования финансовых пузырей.

Контрольный индекс Shanghai Composite потерял 1,82% и опустился до 3 359,29 пункта, а индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,81% до показателя 28 773,23.

Японский рынок ценных бумаг резко вырос на фоне снижения иены после выхода слабых данных по ВВП и расходам домашних хозяйств. Индекс Nikkei поднялся на 0,99%, до уровня 29 027,94, в то время как более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 1,27% до 1 917,68.

Акции SoftBank Group выросли на 3,2%, а бумаги автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor и Nissan подскочили на 3-4%, в то время как финансовые активы технологических компаний снизились. Акции Advantest и Screen Holdings подешевели на 2%.

Рынок ценных бумаг Австралии завершил торги в зеленой зоне из-за надежд на более быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Настроения повысились после того, как масштабный опрос показал, что деловое доверие в феврале выросло до десятилетнего максимума.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 прибавил 0,47% и поднялся до показателя 6 771,20, в то время как более широкий индекс All Ordinaries вырос на 0,41% до 7 000,40.

Акции AMP подорожали на 2,5% после того, как управляющий активами решил продать глобальный фондовый бизнес своего подразделения по управлению активами канадскому инвестиционному управляющему Fiera Capital. Бумаги Perpetual подскочили на 3,6%, а Macquarie Group прибавила 2,4%.

Акции технологических компаний понесли тяжелые потери: Afterpay — на 3,6%, а Xero — на 3,8%. Финансовые активы золотодобывающих компаний Evolution Mining и Newcrest сократились более чем на 1%.

Рынок акций Южной Кореи закрылся снижением четвертый день подряд на фоне растущих опасений по поводу постпандемической инфляции. Среднее значение индекса Kospi упало на 0,67% до отметки 2 976,12 на фоне массовых продаж за рубежом, поскольку доходность облигаций в регионе достигла новых пиков. 

Ценные бумаги компаний Naver, Samsung SDI и LG Chem обвалились от 2 до 3%.

Рынок ценных бумаг Новой Зеландии показал небольшой рост после того, как правительство заявило, что подписало соглашение о предварительной закупке 8,5 млн дополнительных доз вакцины против Covid, которых достаточно для вакцинации 4,25 млн человек. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 0,5% до 12 145,15.

Читайте также: Финансовый рынок: Фондовые индексы Азии завершили торги преимущественно ростом

вторник 09.03.2021 | 11:28
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