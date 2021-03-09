Фондовый рынок: Акции Азии завершили торги разнонаправленно

Китайский рынок акций упал на фоне признаков того, что ведущие финансовые регуляторы предпримут больше действий для ограничения уровня долга и предотвращения образования финансовых пузырей.

Контрольный индекс Shanghai Composite потерял 1,82% и опустился до 3 359,29 пункта, а индекс Гонконга Hang Seng вырос на 0,81% до показателя 28 773,23.

Японский рынок ценных бумаг резко вырос на фоне снижения иены после выхода слабых данных по ВВП и расходам домашних хозяйств. Индекс Nikkei поднялся на 0,99%, до уровня 29 027,94, в то время как более широкий индекс Topix закрылся с повышением на 1,27% до 1 917,68.

Акции SoftBank Group выросли на 3,2%, а бумаги автопроизводителей Toyota Motor, Honda Motor и Nissan подскочили на 3-4%, в то время как финансовые активы технологических компаний снизились. Акции Advantest и Screen Holdings подешевели на 2%.

Рынок ценных бумаг Австралии завершил торги в зеленой зоне из-за надежд на более быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Настроения повысились после того, как масштабный опрос показал, что деловое доверие в феврале выросло до десятилетнего максимума.

Контрольный индекс S & P / ASX 200 прибавил 0,47% и поднялся до показателя 6 771,20, в то время как более широкий индекс All Ordinaries вырос на 0,41% до 7 000,40.

Акции AMP подорожали на 2,5% после того, как управляющий активами решил продать глобальный фондовый бизнес своего подразделения по управлению активами канадскому инвестиционному управляющему Fiera Capital. Бумаги Perpetual подскочили на 3,6%, а Macquarie Group прибавила 2,4%.

Акции технологических компаний понесли тяжелые потери: Afterpay — на 3,6%, а Xero — на 3,8%. Финансовые активы золотодобывающих компаний Evolution Mining и Newcrest сократились более чем на 1%.

Рынок акций Южной Кореи закрылся снижением четвертый день подряд на фоне растущих опасений по поводу постпандемической инфляции. Среднее значение индекса Kospi упало на 0,67% до отметки 2 976,12 на фоне массовых продаж за рубежом, поскольку доходность облигаций в регионе достигла новых пиков.

Ценные бумаги компаний Naver, Samsung SDI и LG Chem обвалились от 2 до 3%.

Рынок ценных бумаг Новой Зеландии показал небольшой рост после того, как правительство заявило, что подписало соглашение о предварительной закупке 8,5 млн дополнительных доз вакцины против Covid, которых достаточно для вакцинации 4,25 млн человек. Контрольный индекс NZX-50 поднялся на 0,5% до 12 145,15.

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