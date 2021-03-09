Экономика: В Австрии остановлено производство вакцины AstraZeneca

Ведомство по безопасности и здравоохранению Австрии заявило, что сохранившиеся остатки испорченного иммунизационного препарата AstraZeneca / Oxford Covid-19 изъяты на время расследования.

По имеющимся данным, женщина погибла из-за нарушений функции свертывания крови, а другой пациент выздоравливает после развития тромбоэмболии легочной артерии. Обе медсестры работали в одном медицинском учреждении.

Представитель AstraZeneca сообщил, что все производство иммунизационного препарата проходит тщательный контроль и не было не разу каких-либо зафиксированных случаев побочных эффектов из-за препарата.

Компания, чей иммунизационный препарат против Covid была признан безопасным и эффективным в ходе испытаний и утвержден для применения в 50 государствах, заявила, что поддерживает расследования и контакты с австрийскими властями.

В прошлом месяце ВОЗ включили вакцину AstraZeneca в список препаратов для экстренного использования от коронавируса. Сотни миллионов доз относительно недорогой вакцины сейчас внедряются во всем мире через COVAX.

Препарат ChAdOx1-S от компании AstraZeneca / Oxford в ходе испытаний показал положительный результат в 63,09% случаев. По информации ВОЗ, иммунизационный препарат предназначен для государств с низким и средним достатком из-за ограниченных требований к хранению.

Недавно Европейский союз и правительство Италии заблокировали усилия AstraZeneca по продаже иммунизационного препарата против Covid-19 из своего итальянского подразделения в Австралию, сославшись на задержки с поставками внутри страны.

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