Рынок акций: Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики

Индекс Доу-Джонса закрылся ростом на 306,14 пункта до 31 802,44. Индекс Nasdaq упал на 310,99 пункта до 12 609,16, а S&P 500 снизился на 20,59 пункта до 3 821,35.

Смешанная динамика торгов на американских площадках стала реакцией на известие, что в субботу Сенат проголосовал за одобрение нового законопроекта о помощи экономики на 1,9 трлн долларов.

Ожидается, что законопроект, который включает прямые выплаты в размере 1400 долларов и продление пособий по безработице, будет одобрен Палатой представителей позднее на этой неделе.

Принятие закона о стимулах способствовало росту доходности казначейских облигаций, вдохновив трейдеров на переход от высокоразвитых технологических акций к циклическим.

Акции авиакомпаний показали значительный рост в течение дня, в результате чего индекс NYSE Arca Airline Index поднялся на 4,8%.

Высокий рост наблюдался среди ценных бумаг телекоммуникационных компаний. Индекс NYSE Arca North American Telecom Index в ходе торгов прибавил 2,6%.

Бумаги жилищного, банковского и нефтесервисного секторов выросли, при этом рост акций нефтесервисных компаний продолжился, несмотря на снижение цен на сырую нефть.

С другой стороны, финансовые активы производителей полупроводников продемонстрировали существенное падение, в результате чего индекс Philadelphia Semiconductor Index обвалился на 5,4%.

Акции программного обеспечения и биотехнологий подешевели, что привело к резкому падению фондового индикатора Nasdaq.

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