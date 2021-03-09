Форекс: В январе положительное сальдо Ю. Кореи составило $7,06 млрд

Положительное сальдо товарного счета выросло до 5,73 млрд долларов по сравнению с 2,07 млрд долларов в январе 2020 года.

Дефицит счета услуг сократился до 0,61 млрд долларов США с 2,99 млрд долларов США в январе прошлого года на фоне улучшения состояния транспортных и командировочных счетов.

Профицит счета первичных доходов вырос с 1,63 млрд долларов в предыдущем году до 2,36 млрд долларов в январе 2021 года, что соответствует увеличению дохода от собственного капитала.

Дефицит счета вторичных доходов составил 0,42 млрд долларов.

Что касается финансового счета, чистые активы выросли на 5,28 млрд долларов в январе.

Активы по прямым инвестициям увеличились на 2,20 млрд долларов США, а обязательства по прямым инвестициям — на 0,57 млрд американских долларов

Активы портфельных инвестиций за месяц расширились на 10,95 млрд долларов, а обязательства по портфельным инвестициям — на 2,30 млрд долларов.

Финансовые деривативы продемонстрировали чистый прирост на 0,07 млрд долларов.

Что касается прочих инвестиций, то активы увеличились на 1,66 млрд долларов США, а обязательства — на 6,43 млрд долларов.

Резервные активы уменьшились на 0,30 млрд долларов.

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