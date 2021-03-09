Форекс: Рост ВВП Японии в IV квартале не оправдал прогнозов

Это не оправдало ожиданий. Аналитики прогнозировали рост на 12,8% после увеличения на 22,9% в III квартале.

В квартальном выражении ВВП вырос на 2,8%, что снова не соответствует прогнозам на 3,0% по сравнению с 5,3% в предыдущие три месяца.

Капитальные затраты выросли на 4,3% по отношению к третьему кварталу, превзойдя прогнозы роста на 4,1% после сокращения на 2,4% в прошлом квартале.

В IV квартале внешний спрос вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом, снизившись с 2,6% в III квартале, в то время как индекс цен прибавил 0,3% в годовом выражении после роста на 1,2% в прошлые три месяца.

Частное потребление выросло на 2,2% по сравнению с прошлым кварталом, по сравнению с 5,1% в III квартале.

Министерство внутренних дел и коммуникаций заявило, что в январе средние расходы домохозяйств в Японии сократились на 6,1% по сравнению с январем и составили 267 760 иен.

Это не оправдало ожиданий снижения на 2,1% в годовом выражении после сокращения на 0,6% в декабре.

Средний ежемесячный доход на семью составил 469 254 иен, что на 2,5% ниже, чем в прошлом году.

В месячном выражении расходы домашних хозяйств снизились на 7,3%.

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