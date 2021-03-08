Финансы: США назвали Лукашенко последним диктатором Европы

М. Колесникова смогла мобилизовать женщин по всей Белоруссии для того чтобы протестовать против правления Лукашенка накануне выборов в августе минувшего года. По словам Блинкена, в настоящее время оппозиционерка находится под стражей в Белоруссии. США намерены призвать к ее немедленному освобождению, а также к тому чтобы освободить всех политических заключенных в стране, полагает американский секретарь.

В феврале А. Лукашенко назвал Белоруссию островком безопасности в Европе. По его словам, ни у одной страны нет такой охраны границ, как у Белоруссии. Напомним, что массовые протесты в стране начались 9 августа 2020 года. Участники акции требовали отставки Лукашенко и проведения нового голосования.

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