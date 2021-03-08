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Финансы: США назвали Лукашенко последним диктатором Европы
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Финансы: США назвали Лукашенко последним диктатором Европы

В феврале А. Лукашенко назвал Белоруссию островком безопасности в Европе
​США назвали президента Белоруссии А. Лукашенко последним диктатором Европы. Об этом заявил госсекретарь США Э. Блинкен во время вручения наград Госдепартамента члену белорусской оппозиции М. Колесниковой.

М. Колесникова смогла мобилизовать женщин по всей Белоруссии для того чтобы протестовать против правления Лукашенка накануне выборов в августе минувшего года. По словам Блинкена, в настоящее время оппозиционерка находится под стражей в Белоруссии. США намерены призвать к ее немедленному освобождению, а также к тому чтобы освободить всех политических заключенных в стране, полагает американский секретарь.

В феврале А. Лукашенко назвал Белоруссию островком безопасности в Европе.  По его словам, ни у одной страны нет такой охраны границ, как у Белоруссии. Напомним, что массовые протесты в стране начались 9 августа 2020 года. Участники акции требовали отставки Лукашенко и проведения нового голосования. 

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понедельник 08.03.2021 | 22:11
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