Финансы: Нефть марки Brent выросла в цене

На своем ценовом пике североамериканская нефть выросла на 1,78 процента и достигла отметки 70,78 доллара за баррель. В то же время нефть марки WTI выросла в цене 1,72 процента, до отметки 67,41 доллара.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодный прогноз по стоимости нефти в ближайшем будущем. В данном ведомстве полагают, что к 2050 году цена на нефть марки Brent вырастет до 173 долларов за один баррель. В пессимистическом прогнозе говорится о 48 долларах за баррель.

В ОПЕК полагают, что в этом году спрос замедлился на 100 тысяч баррелей в сутки и снизится до 5,8 миллиона баррелей.

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