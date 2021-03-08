Финансы: Газпром начала поставки углеродно-нейтрального газа в Европу

Так называемый «зеленый» газ был доставлен танкером LNG Megrez, который прибыл на терминал в Уэльс из Мурманска. Получателем данного груза стала компания Shell Global LNG. При этом подчеркивается, что это первая подобная поставка на территорию Европы.

Shell занимается поставкой так называемых углеродно-нейтрального СПГ с середины 2019 года. Среди получателей данного вида топлива – японская компания Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская СPC и китайская СNOOC.

2 марта глава концерна Shell в России С. Кремерс заявил, что Россия в минувшем году смогла впервые обогнать США по объему поставок СПГ в Европу. Объем поставленного топлива составил 84 млн тонн, из которых на долю России пришлось около 22 млн тонн. Ожидается, что до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти.

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