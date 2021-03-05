МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Форекс: AMarkets проводит конкурс для партнеров
logo

Форекс: AMarkets проводит конкурс для партнеров

По итогам конкурса будут выбраны три партнера, которые привлекли максимальное количество новых активных клиентов
Компания AMarkets сообщает о запуске нового конкурса, который они подготовили этой весной! Помимо партнерского вознаграждения, самые активные партнеры смогут выиграть ценные призы.

По итогам конкурса будут выбраны три партнера, которые привлекли максимальное количество новых активных клиентов. Они получат крутые подарки от AMarkets:

  • за 1-е место: Macbook Pro 13 (или $2000),
  • за 2-е место: iPhone 12 (или $1000),
  • за 3-е место: Apple Watch 6 (или $500).

Даты проведения конкурса: с 01.03.2021 по 31.05.2021

При подсчете результатов будут учитываться только новые клиенты, поэтому у всех партнеров будут равные шансы на победу.

Не упустите возможность сделать себе отличный подарок этой весной! Участвуйте в конкурсе от AMarkets и заработайте как можно больше!

Обращаем ваше внимание, что в расчет принимаются только верифицированные клиенты, зарегистрированные в период проведения конкурса, на счетах которых была зафиксирована торговая активность.

Источник: AMarkets

Читайте также: Форекс: Перенесите свои открытые сделки в AMarkets

пятница 05.03.2021 | 16:31
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok