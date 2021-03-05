Форекс: AMarkets проводит конкурс для партнеров

По итогам конкурса будут выбраны три партнера, которые привлекли максимальное количество новых активных клиентов. Они получат крутые подарки от AMarkets:

за 1-е место: Macbook Pro 13 (или $2000),

за 2-е место: iPhone 12 (или $1000),

за 3-е место: Apple Watch 6 (или $500).

Даты проведения конкурса: с 01.03.2021 по 31.05.2021

При подсчете результатов будут учитываться только новые клиенты, поэтому у всех партнеров будут равные шансы на победу.

Не упустите возможность сделать себе отличный подарок этой весной! Участвуйте в конкурсе от AMarkets и заработайте как можно больше!

Обращаем ваше внимание, что в расчет принимаются только верифицированные клиенты, зарегистрированные в период проведения конкурса, на счетах которых была зафиксирована торговая активность.

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