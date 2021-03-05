Финансы: Италия и ЕС наложили вето на экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию

МИД Италии сообщило, что предложение правительства страны отклонить запрос AstraZeneca о разрешении на экспорт вакцин против коронавируса было одобрено Европейской комиссией, в следствие чего министерство официально издало приказ об отказе в экспорте.

24 февраля министерство Италии получило запрос AstraZeneca о разрешении на экспорт 250 700 доз вакцины.

Министерство заявило, что оно одобрило предыдущие запросы AstraZeneca о разрешении на экспорт небольшого количества образцов, предназначенных для научно-исследовательской деятельности, по согласованию с Еврокомиссией. Однако последний запрос касался большого количества препарата.

Постоянный дефицит иммунизационных препаратов в Евросоюзе и Италии, а также сбои в поставках иммунизационного препарата компанией AstraZeneca в Евросоюз и Италию были основной причиной отказа в экспорте.

Ведомство отметило, что число единиц вакцины, упомянутых в запросе на экспорт, было выше того количества единиц, уже поставленных в Италию и государства Евросоюза.

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