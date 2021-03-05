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Курс доллара: Национальная валюта США выросла относительно своих конкурентов
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Курс доллара: Национальная валюта США выросла относительно своих конкурентов

Доллар США укрепился до 1,1914 по отношению к евро
​В последний день рабочей недели доллар США вырос, так как доходность американских гособлигаций увеличилась после того, как комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла не смогли успокоить опасения по поводу более высоких затрат по займам.

В четверг на саммите Пауэлл подтвердил, что ФРС будет поддерживать мягкую ДКП до тех пор, пока экономика не восстановится полностью.

Доллар США вырос до 108,52 против иены, самого высокого уровня с июня 2020 года.  Доллар встретит сопротивление в районе 110.00.

Национальная валюта США подорожала до 0,9311 по отношению к франку. Следующее ключевое сопротивление для доллара ожидается в районе 0,90.

Доллар США укрепился до 1,1914 по отношению к евро и 1,3800 против фунта. Показатели 1,16 и 1,36, возможно, станут следующими уровнями сопротивления доллара США по отношению к евро и фунту соответственно.

Доллар вырос до 0,7659 по отношению к австралийскому доллару и 1,2719 относительно канадского доллара. Если доллар продолжит рост, 0,75 и 1,29, вероятно, станут его следующими уровнями сопротивления против австралийца и канадского доллара соответственно.

Валюта США подскочила до 0,7124 против киви впервые с 28 января. Следующее вероятное сопротивление для валюты ожидается около уровня 0,70.



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пятница 05.03.2021 | 15:10
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