Курс доллара: Национальная валюта США выросла относительно своих конкурентов

В четверг на саммите Пауэлл подтвердил, что ФРС будет поддерживать мягкую ДКП до тех пор, пока экономика не восстановится полностью.

Доллар США вырос до 108,52 против иены, самого высокого уровня с июня 2020 года. Доллар встретит сопротивление в районе 110.00.

Национальная валюта США подорожала до 0,9311 по отношению к франку. Следующее ключевое сопротивление для доллара ожидается в районе 0,90.

Доллар США укрепился до 1,1914 по отношению к евро и 1,3800 против фунта. Показатели 1,16 и 1,36, возможно, станут следующими уровнями сопротивления доллара США по отношению к евро и фунту соответственно.

Доллар вырос до 0,7659 по отношению к австралийскому доллару и 1,2719 относительно канадского доллара. Если доллар продолжит рост, 0,75 и 1,29, вероятно, станут его следующими уровнями сопротивления против австралийца и канадского доллара соответственно.

Валюта США подскочила до 0,7124 против киви впервые с 28 января. Следующее вероятное сопротивление для валюты ожидается около уровня 0,70.

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