МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Рынок акций: Европейские фондовые индексы снизились
logo

Рынок акций: Европейские фондовые индексы снизились

Общеевропейский индикатор Stoxx 600 снизился на 0,8%
В пятницу европейские фондовые индексы упали в цене после увеличения доходности облигаций США, поскольку заявление главы ФРС не смогло снизить опасения по поводу роста инфляции.

Общеевропейский индикатор Stoxx 600 снизился на 0,8%. Германский DAX и французский CAC 40 опустились на 1% каждый, а великобританский FTSE 100 потерял 0,7%.

Акции Stellantis NV подорожали на 0,7% после объявления об условном распределении бумаг и денежных средств Faurecia.

Акции Norsk Hydro, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, прибавили 1,5% после того, как компания согласилась продать прокатный бизнес частной инвестиционной компании KPS Capital Partners.

Бумаги компании по аренде оборудования Aggreko подорожали на 1,3% после того, как она поддержала предложение о выкупе на 2,32 миллиарда фунтов у частных инвестиционных компаний TDR Capital LLP и I Squared Capital.

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что промышленные заказы в Германии выросли в январе больше, чем ожидалось, благодаря внешнему спросу.

Цены на жилье в Великобритании продолжили падение второй месяц подряд, показали данные, опубликованные дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. 

Читайте также: Фондовый рынок: Австралийский рынок акций падает, японский — растет

пятница 05.03.2021 | 13:19
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Нефть сорта Brent с поставками в мае выросла на 2,3%
    Курс нефти: Цена Brent достигла 68 долларов

    В пятницу стоимость нефти взлетела на 2% и достигла рекордного показателя за 14 месяцев на фоне решения ОПЕК+ сохранить объем добычи углеводородов в апреле.Нефть

    пятница, 05.03.2021 | 12:43
    Рынок нефти и газа
  • Лучшей в феврале оказалась стратегия под названием Vitali 5525
    Форекс: AMarkets представил ТОП-5 стратегий за февраль

    ​Компания AMarkets представила ТОП-5 стратегий RAMM, которые показали наибольшую доходность в прошедшем месяце.VITALI 5525.Лучшей в феврале оказалась стратегия под

    пятница, 05.03.2021 | 11:48
    Новости брокеров
  • Именно поэтому отчёт NFP предлагает лучший обзор экономики, а также значительно влияет на волатильность на финансовых рынках
    Экономика: FreshForex сообщает о выходе данных по Nonfarm Payrolls

    Компания ​FreshForex сообщает, что 5 марта в 16:30 по московскому времени будет опубликован отчёт Nonfarm Payrolls за февраль.  Отчёт показывает изменение числа занятых в

    пятница, 05.03.2021 | 11:05
    Новости брокеров
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok