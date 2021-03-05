Рынок акций: Европейские фондовые индексы снизились

Общеевропейский индикатор Stoxx 600 снизился на 0,8%. Германский DAX и французский CAC 40 опустились на 1% каждый, а великобританский FTSE 100 потерял 0,7%.

Акции Stellantis NV подорожали на 0,7% после объявления об условном распределении бумаг и денежных средств Faurecia.

Акции Norsk Hydro, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, прибавили 1,5% после того, как компания согласилась продать прокатный бизнес частной инвестиционной компании KPS Capital Partners.

Бумаги компании по аренде оборудования Aggreko подорожали на 1,3% после того, как она поддержала предложение о выкупе на 2,32 миллиарда фунтов у частных инвестиционных компаний TDR Capital LLP и I Squared Capital.

Инвесторы проигнорировали данные Destatis, показывающие, что промышленные заказы в Германии выросли в январе больше, чем ожидалось, благодаря внешнему спросу.

Цены на жилье в Великобритании продолжили падение второй месяц подряд, показали данные, опубликованные дочерней компанией Lloyds Bank Halifax и IHS Markit.

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