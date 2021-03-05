Форекс: AMarkets представил ТОП-5 стратегий за февраль

VITALI 5525.

Лучшей в феврале оказалась стратегия под названием Vitali 5525. Управляющий за 1 месяц показал доходность в размере 845,93%, торгуя CFD на натуральный газ NGAS, американские индексы Russell 2000 и Nasdaq100, металл Platinum и валютными парами EUR/JPY, EUR/USD, USD/JPY. Таким образом, инвестировав в стратегию $3000 в начале февраля, вы могли бы получить через месяц $25 378 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

INTERNA 12

Стратегия показала доходность 528,64% при общей доходности стратегии 1561,98%. Трейдер использовал в торговле три инструмента: золото XAU/USD, валютные пары USD/CHF и AUD/USD. Исходя из полученных данных, инвестировав в данную стратегию всего $1000 в начале прошлого месяца, ваш доход уже составил бы $5286 без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Консервативная.

FINTECH 30 V2.1

На третьем месте находится стратегия Fintech 30 v2.1 с доходностью 159,24%. В течение месяца трейдер открывал сделки по множеству инструментов, основную долю которых составили валютные пары EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP, USD/JPY и золото XAU/USD. Средняя доходность в месяц по стратегии составляет 139,14%, что также является хорошим результатом.+Статус стратегии: Консервативная.

PADISHAKH

Четвертое место заняла стратегия под названием Padishakh с доходностью 97,98%. Трейдер в течение месяца открывал позиции по золоту XAU/USD и двум валютным парам: AUD/USD, USD/CHF. Если бы вы инвестировали $5000 в стратегию в начале февраля, ваш доход уже составил бы $4899 без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Консервативная.

ANVARПятое место в рейтинге заняла стратегия ANVAR. За месяц трейдер заработал 39,48%, а среднемесячная доходность стратегии составила 20,02%. Трейдер открывал позиции по валютным парам CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CHF, EUR/CAD, USD/JPY.Статус стратегии: Агрессивная.

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