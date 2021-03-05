Рынок акций: Фондовые индексы США продолжают стремительно падать

Все основные индексы показали резкое падение в течение дня, хотя Nasdaq отставал от своих конкурентов. Nasdaq упал на 2,1% до 12 723,47, в то время как Dow снизился на 1,1% до 30 924,14, а S&P 500 обвалился на 1,3% до 3768,47.

Доходность десятилетних облигаций взлетела во время выступления Пауэлла, завершив сессию на рекордном уровне закрытия за год.

Выступая на саммите в Wall Street Journal, Пауэлл признал, что открытие экономики может "создать некоторое давление на цены".

На последних сессиях трейдеры внимательно следили за активностью на рынках облигаций, поскольку скачки доходности вызвали опасения по поводу инфляции и перспектив процентных ставок.

Относительно экономики, Министерство труда опубликовало отчет, показывающий небольшой рост числа впервые обратившихся за пособием по безработице в США за неделю, закончившуюся 27 февраля.

Отчет, обнародованный Министерством торговли США, показал больший, чем прогнозировалось, рост новых заказов в январе на промышленные товары.

Отражая слабость в технологическом секторе, акции производителей компьютерного оборудования продемонстрировали снижение, индекс NYSE Arca упал на 4,7%.

Акции производителей полупроводников, сетевых и биотехнологических компаний подешевели, что способствовало резкому падению высокотехнологичного индекса Nasdaq.

Значительная слабость наблюдалась среди акций авиакомпаний, что привело к падению индекса NYSE Arca Airline Index на 4,4%.

Бумаги сталелитейных, транспортных и брокерских компаний продемонстрировали заметное снижение в течение дня, снизившись вместе с большинством других основных секторов.

Ценные бумаги энергетических компаний были одними из немногих, что смогли противостоять нисходящей тенденции, поскольку сырая нефть с поставкой в апреле подорожала на 2,55 доллара до 63,83 доллара за баррель после того, как ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи.

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