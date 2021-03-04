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Финансы: В ЕС уравняют зарплату мужчин и женщин
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Финансы: В ЕС уравняют зарплату мужчин и женщин

Такое предложение сосредоточено на том, чтобы обеспечить прозрачность размера зарплаты
​В Евросоюзе хотят сделать равной зарплату мужчин и женщин. Так, Еврокомиссия представила законодательное предложение, которое касается прозрачности оплаты труда и гарантий равной его оплаты для женщин и мужчин.

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам равенства Х. Далли. Такое предложение является важным шагом на пути к тому чтобы соблюсти принцип равной оплаты за равный либо равноценный труд между мужчинами и женщинами. Это позволит работникам отстаивать свое право на равную оплату своего труда и прекратит гендерную предвзятость.

Такое предложение сосредоточено на том, чтобы обеспечить прозрачность размера зарплаты и на то чтобы улучшить доступ к правосудию для жертв дискриминации в данной сфере. В этом случае сотрудники будут иметь право на компенсацию.

Данный законопроект будет направлен на утверждение в Совет ЕС и Европарламент. Если его примут, то у государств-членов ЕС будет два года на то чтобы перевести его в свое законодательство.

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четверг 04.03.2021 | 23:01
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