Финансы: В ЕС уравняют зарплату мужчин и женщин

Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам равенства Х. Далли. Такое предложение является важным шагом на пути к тому чтобы соблюсти принцип равной оплаты за равный либо равноценный труд между мужчинами и женщинами. Это позволит работникам отстаивать свое право на равную оплату своего труда и прекратит гендерную предвзятость.

Такое предложение сосредоточено на том, чтобы обеспечить прозрачность размера зарплаты и на то чтобы улучшить доступ к правосудию для жертв дискриминации в данной сфере. В этом случае сотрудники будут иметь право на компенсацию.

Данный законопроект будет направлен на утверждение в Совет ЕС и Европарламент. Если его примут, то у государств-членов ЕС будет два года на то чтобы перевести его в свое законодательство.

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