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Финансы: Россия не смогла обогнать Белоруссию по продовольственной безопасности
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Финансы: Россия не смогла обогнать Белоруссию по продовольственной безопасности

В рамках данного рейтинга исследователи оценивают страны по четырем основным критериям
​Россия в прошлом году не смогла достичь уровня Белоруссии по продовольственной безопасности. В Глобальном индексе The Economist Intelligence Unit Россия заняла 24-е место, а Белоруссия – 23 место с результатом в 73, 8 балла.

В рамках данного рейтинга исследователи оценивают страны по четырем основным критериям, таким как доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия в 2020 году обошла Россию по всем пунктам, кроме доступности продуктов питания для населения.

Несмотря на сохраняющееся отставание от Белоруссии, за год Россия улучшила свои позиции почти в два раза, поскольку в 2019 году находилась гораздо ниже Белоруссии в рейтинге. Страна занимала 42-е место, а Белоруссия – 36-е.

Как полагают составители рейтинга, у тех стран, которые набрали более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности  довольно высокий, а у государств, которые набрали более 80 баллов – очень высокий.

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четверг 04.03.2021 | 22:13
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