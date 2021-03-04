Финансы: Россия не смогла обогнать Белоруссию по продовольственной безопасности

В рамках данного рейтинга исследователи оценивают страны по четырем основным критериям, таким как доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. Белоруссия в 2020 году обошла Россию по всем пунктам, кроме доступности продуктов питания для населения.

Несмотря на сохраняющееся отставание от Белоруссии, за год Россия улучшила свои позиции почти в два раза, поскольку в 2019 году находилась гораздо ниже Белоруссии в рейтинге. Страна занимала 42-е место, а Белоруссия – 36-е.

Как полагают составители рейтинга, у тех стран, которые набрали более 60 баллов, уровень продовольственной безопасности довольно высокий, а у государств, которые набрали более 80 баллов – очень высокий.

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