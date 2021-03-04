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Финансы: ОПЕК+ приняла решение о добыче нефти
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Финансы: ОПЕК+ приняла решение о добыче нефти

После таких новостей цены на нефть резко выросли
​ОПЕК+ договорилась сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. ОПЕК+ могут отложить восстановление добычи нефти на ранее оговоренные 0,5 миллиона баррелей в сутки на май и распределить его на три месяца.

После таких новостей цены на нефть резко выросли. Так, стоимость нефти марки Brent выросла выше отметки 67 долларов за баррель. В марте прошлого года сделка о сокращении добычи нефти потерпела неудачу. Это привело к обрушению нефтяных цен почти на 30%, что привело также к обвалу мировых фондовых рынков. Были случаи, когда цена на нефть и вовсе уходила в минус. 

Для того чтобы сбалансировать ситуацию Саудовская Аравия взяла на себя дополнительные обязательства и добровольно снизила добычу на миллион баррелей в сутки.

Однако даже сегодняшнюю цену на нефть считают очень высокой и в дальнейшем стоимость нефти может опуститься до отметки 45 долларов за баррель.

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четверг 04.03.2021 | 20:40
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