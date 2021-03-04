Финансы: В еврозоне прогнозируют массовый рост безработицы

Отмечается, что 13,7 миллиона европейцев по-прежнему остаются без работы, несмотря на программы поддержки занятости. Это означает, что на 1,8 миллиона человек больше, чем год назад, окажутся без работы. Многие эксперты полагают, что своего пика безработица во Франции и Италии достигнет лишь в 2022 году, а в Германии и Испании ее уровень останется довольно высоким.

Программы поддержки занятости помогли сберечь рабочие места 25 миллионам жителей стран еврозоны. Есть мнение, что ныне безработные граждане ЕС вряд ли смогут в скором времени решить проблему трудоустройства. Это может сказаться не только на производственном потенциале экономики, но и значительно усугубит существующее политическое недовольство и приведет к массовым беспорядкам.

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