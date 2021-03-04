RoboForex информирует об изменениях в расписании торгов на весенние праздники

Кроме этого, 14 марта 2021 года в США будет осуществлён переход на летнее время, в странах Европы это произойдёт 28 марта 2021 года. В связи с этим в торговое расписание также вносится ряд изменений.

Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Расписание торгов по CFD на US индексы (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) и на нефть (Brent, WTI)

С 15 по 26 марта 2021 года торговля CFD на US индексы и нефть будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 02:00 — 22:15.

С 29 марта 2021 года торговля CFD на US индексы и нефть будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на японский индекс JP225Cash

С 15 по 26 марта 2021 года торговля Металлами и CFD на японский индекс JP225Cash будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 00:05 — 22:55.

С 29 марта 2021 года торговля Металлами и CFD на японский индекс JP225Cash будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по CFD на US акции

С 15 по 26 марта 2021 года торговля CFD на акции американского фондового рынка будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 15:31 — 21:59.

С 29 марта 2021 года торговля CFD на акции американского фондового рынка будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по валютной паре USDRUB

08.03.2021 — торговля закрыта.

С 29 марта 2021 года торговля валютной парой USDRUB будет производиться по новому расписанию.

Время торговли по серверу: 10:00 — 18:30.

Обратите внимание, что 19 и 26 марта 2021 года торговля по всем инструментам, включая Криптовалюты, будет закрыта в 23:00 по серверному времени. Кроме того, в период с 15 по 26 марта 2021 года возможны кратковременные остановки котирования со стороны провайдеров ликвидности в период между 22:00 и 00:30 по времени сервера.

Платформа R Trader

Расписание торгов по US акциям и ETF, CFD на US акции и ETF

С 15 по 26 марта 2021 года торговля US акциями и ETF, CFD на US акции и ETF будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 15:30 — 22:00.

С 29 марта 2021 года торговля US акциями и ETF, CFD на US акции и ETF будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по CFD на нефть (BRENT.oil, WTI.oil)

С 15 по 26 марта 2021 года торговля CFD на нефть будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 02:00 — 22:15.

С 29 марта 2021 года торговля CFD на нефть будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD)

С 15 по 26 марта 2021 года торговля Металлами будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 00:05 — 22:55.

С 29 марта 2021 года торговля Металлами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по валютной паре USDRUB

08.03.2021 — торговля закрыта.

09.03.2021 — возобновление торговли по обычному графику.

Расписание торгов по всем валютным парам

С 15 по 26 марта 2021 года в торговле валютными парами будет перерыв на 1 час раньше по серверному времени.

Время перерыва по серверу: 23:00 — 23:15.

С 29 марта 2021 года торговля валютными парами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Обратите внимание, что 19 и 26 марта 2021 года торговля по всем инструментам, включая Криптовалюты, будет закрыта в 23:00 по серверному времени.

Платформа cTrader

Расписание торгов по всем валютным парам

С 15 по 26 марта 2021 года в торговле валютными парами будет дополнительный перерыв с 22:55 до 23:05 по серверному времени.

С 29 марта 2021 года торговля валютными парами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD)

С 15 по 26 марта 2021 года торговля Металлами будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.

Время торговли по серверу: 00:05 — 22:55.

С 29 марта 2021 года торговля Металлами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Обратите внимание, что 19 и 26 марта 2021 года торговля по всем валютным парам будет закрыта в 23:00 по серверному времени. Кроме того, в период с 15 по 26 марта 2021 года возможны кратковременные остановки котирования со стороны провайдеров ликвидности в период между 22:00 и 00:30 по времени сервера.

Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике.

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