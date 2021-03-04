МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
RoboForex информирует об изменениях в расписании торгов на весенние праздники
logo

RoboForex информирует об изменениях в расписании торгов на весенние праздники

14 марта 2021 года в США будет осуществлён переход на летнее время, в странах Европы это произойдёт 28 марта 2021 года
​Уважаемые Клиенты и Партнёры, сообщаем вам, что 8 марта 2021 года, в связи с празднованием в России Международного женского дня, торги по паре USDRUB будут производиться по изменённому графику.

Кроме этого, 14 марта 2021 года в США будет осуществлён переход на летнее время, в странах Европы это произойдёт 28 марта 2021 года. В связи с этим в торговое расписание также вносится ряд изменений.

Платформы MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  • Расписание торгов по CFD на US индексы (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) и на нефть (Brent, WTI)
  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля CFD на US индексы и нефть будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 02:00 — 22:15.
  • С 29 марта 2021 года торговля CFD на US индексы и нефть будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.
  • Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD) и CFD на японский индекс JP225Cash
  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля Металлами и CFD на японский индекс JP225Cash будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 00:05 — 22:55.
  • С 29 марта 2021 года торговля Металлами и CFD на японский индекс JP225Cash будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по CFD на US акции

  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля CFD на акции американского фондового рынка будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 15:31 — 21:59.
  • С 29 марта 2021 года торговля CFD на акции американского фондового рынка будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по валютной паре USDRUB

  • 08.03.2021 — торговля закрыта.
  • С 29 марта 2021 года торговля валютной парой USDRUB будет производиться по новому расписанию.
  • Время торговли по серверу: 10:00 — 18:30.

Обратите внимание, что 19 и 26 марта 2021 года торговля по всем инструментам, включая Криптовалюты, будет закрыта в 23:00 по серверному времени. Кроме того, в период с 15 по 26 марта 2021 года возможны кратковременные остановки котирования со стороны провайдеров ликвидности в период между 22:00 и 00:30 по времени сервера.

Платформа R Trader

  • Расписание торгов по US акциям и ETF, CFD на US акции и ETF
  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля US акциями и ETF, CFD на US акции и ETF будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 15:30 — 22:00.
  • С 29 марта 2021 года торговля US акциями и ETF, CFD на US акции и ETF будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по CFD на нефть (BRENT.oil, WTI.oil)

  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля CFD на нефть будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 02:00 — 22:15.
  • С 29 марта 2021 года торговля CFD на нефть будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.
  • Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD)
  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля Металлами будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 00:05 — 22:55.
  • С 29 марта 2021 года торговля Металлами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.

Расписание торгов по валютной паре USDRUB

  • 08.03.2021 — торговля закрыта.
  • 09.03.2021 — возобновление торговли по обычному графику.

Расписание торгов по всем валютным парам

  • С 15 по 26 марта 2021 года в торговле валютными парами будет перерыв на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время перерыва по серверу: 23:00 — 23:15.
  • С 29 марта 2021 года торговля валютными парами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.
Обратите внимание, что 19 и 26 марта 2021 года торговля по всем инструментам, включая Криптовалюты, будет закрыта в 23:00 по серверному времени.

Платформа cTrader

Расписание торгов по всем валютным парам

  • С 15 по 26 марта 2021 года в торговле валютными парами будет дополнительный перерыв с 22:55 до 23:05 по серверному времени.
  • С 29 марта 2021 года торговля валютными парами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.
  • Расписание торгов по Металлам (XAUUSD, XAGUSD)
  • С 15 по 26 марта 2021 года торговля Металлами будет открываться и закрываться на 1 час раньше по серверному времени.
  • Время торговли по серверу: 00:05 — 22:55.
  • С 29 марта 2021 года торговля Металлами будет доступна в рамках диапазонов действующих спецификаций контрактов.
Обратите внимание, что 19 и 26 марта 2021 года торговля по всем валютным парам будет закрыта в 23:00 по серверному времени. Кроме того, в период с 15 по 26 марта 2021 года возможны кратковременные остановки котирования со стороны провайдеров ликвидности в период между 22:00 и 00:30 по времени сервера.

Просим вас учитывать указанные изменения в своём рабочем графике.

Источник: RoboForex

Читайте также: FXOpen запускает ForexCup Trading Championship 2021

четверг 04.03.2021 | 16:26
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok