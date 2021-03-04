Форекс: Строительный сектор Германии подсчитывает убытки

Индекс PMI для строительного сектора Германии показал падение до 41.0, для сравнения показатель января был 46.6. При этом значение 50.0 является пограничным отделяя рост от падения. Это самые низкие баллы с мая прошлого года.

Снижение отмечается по всем основополагающим разделам строительства. Жилищная активность заметно упала, сменив семимесячную восходящую тенденцию. Наиболее быстрыми темпами снижались работы над объектами коммерческого строительства.

Самые низкие показатели были отмечены в сфере гражданского строительства, где было зафиксировано резкое и ускоренное сокращение, ставшее самым быстрым с июня прошлого года и одним из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

«Негативные погодные условия не постоянны, хотя сейчас представители строительного сектора опасаются, что влияние кризиса и локдаунов на планирование трат и расходов клиентов будут более значимыми», — заявил замдиректора IHS Markit Фил Смит.

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