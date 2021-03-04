Фондовый рынок: Азиатские акции снижаются на фоне увеличения доходности госбумаг США

Инвесторы ждали выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на конференции Wall Street Journal, где он может выразить озабоченность по поводу риска быстрого роста стоимости долгосрочных заимствований.

Рынок китайских акций снизился из-за опасений по поводу высоких оценок.

Контрольный индекс Shanghai Composite упал на 2,05% до 3 503,49, а индекс Гонконга Hang Seng снизился на 2,15% до 29 236,79.

Фондовый рынок Японии завершил торги в минусе на фоне возросшей неопределенности доходности облигаций. Индикатор Nikkei обвалился на 2,13% до 28 930,11 пункта. Расширенный индикатор Topix опустился на 1,04% до 1884,74.

Бумаги тяжеловесов, включая SoftBank Group и Fast Retailing, подешевели на 5,2% и 5,5% соответственно. Акции Screen Holdings, Tokyo Electron и Advantest снизились на 2–3%.

Рынок ценных бумаг Австралии снизился. Фондовый индикатор S & P / ASX 200 снизился на 0,84% до 6 760,70 пункта на фоне повсеместных продаж.

Бумаги BHP и Rio Tinto потеряли 3,1% и 6,2% соответственно, а финансовые активы компании Evolution и Newcrest сократились на 3-4%.

Южнокорейский рынок акций прервал двухдневную серию роста на фоне растущих опасений по поводу увеличения доходности казначейских облигаций США, что рассматривается как признак восстановления экономики и предвестник инфляции.

Индекс Kospi упал на 1,28% до 3043,49 на фоне массовых продаж со стороны иностранных инвесторов. Бумаги техногигантов Samsung Electronics и SK Hynix потеряли 1,9% и 3,4% соответственно.

Рынок акций Новой Зеландии присоединился к глобальной распродаже, при этом контрольный индекс NZX-50 упал на 1,09%, до 12 224,50. Акции Synlait Milk подешевели на 10,1% после того, как молочная компания отозвала свой прогноз на 2021 год, сославшись на значительную неопределенность и волатильность в своем бизнесе.

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