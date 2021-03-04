Экономика: В 2020 году продажи Henkel снизились

Скорректированная прибыль на ценную бумагу уменьшилась на 21,5% до 4,26 евро с 5,43 евро в прошедшем фингоду. При стабильных валютах скорректированная прибыль на элитную ценную бумагу упала на 17,9%.

Продажи группы в прошлом году составили 19,3 миллиарда евро. Чистый рост продаж, который исключает колебания валют и приобретений / отчуждений, был отрицательным и составил 0,7%. Вклад от покупок и реализации составил 0,3%. Валютный эффект оказал негативное влияние на продажи в размере 3,9%.

"Несмотря на резкий спад мировой экономики в результате пандемии Covid-19 в 2020 году, мы продемонстрировали в целом стабильные результаты по всем бизнес-подразделениям. За весь год наши результаты были на верхнем уровне нашего прогноза. Мы достигли этого благодаря нашему сбалансированному портфелю, успешным инновациям и финансовой мощи, а также выдающейся приверженности наших сотрудников по всему миру", — заявил гендиректор Henkel Карстен Кнобель.

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