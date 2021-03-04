Рынок акций: Фондовые индексы США продолжили падение

Nasdaq рухнул на 2,7% до 12 997,75, индекс S&P 500 снизился на 1,3% до 3 819,72, а Dow упал на 0,4% до 31 270,09.

Продолжающаяся слабость на фондовых биржах США произошла из-за того, что доходность облигаций продемонстрировала заметный отскок после тенденции к снижению в течение последних нескольких сессий.

Доходности остаются далеки от максимумов, установленных на прошлой неделе, но возобновившиеся опасения по поводу увеличения процентных ставок и инфляции оказали давление на быстрорастущие технологические акции.

Восстановление доходности произошло на фоне оптимизма по поводу вакцинации против коронавируса, что также способствовало росту фьючерсов на акции до открытия рынков облигаций.

Отражая слабость в технологическом секторе, акции программного обеспечения снизились в течение дня. Индекс программного обеспечения Dow Jones в США упал на 3,3%.

Акции биотехнологий, полупроводников и сетевых компаний последовали за бумагами программистов, что способствовало резкому падению Nasdaq.

Падение стоимости наблюдалась и среди розничных акций, о чем свидетельствует снижение на 2,4% индекса розничной торговли Dow Jones в США.

Акции золота, здравоохранения и жилищного строительства снизились в этот день, в то время как бумаги нефтяных, авиационных и банковских компаний преодолели нисходящий тренд.

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