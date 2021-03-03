Финансы: Украинские ПГХ сохраняют рекордные запасы газа

С начала отопительного сезона запас газа в украинских ПГХ на 13% превышает показатели прошлого года. В то же время отбор газа на протяжении февраля был самым высоким за предыдущие восемь лет. Данный показатель достиг отметки в 2,9 млрд кубометров. На протяжении 16 дней из газохранилищ ежесуточно отбиралось более 100 млн кубометров газа.

В режиме «Таможенный склад» иностранные компании хранят в украинских ПГХ 0,55 млрд кубометров, что на 2,9% меньше, чем в этот же период минувшего года. В этом году активную роль на газовом рынке Украины играют нерезиденты. Они не только экспортируют газ, но и осуществляют операции по купле-продаже данного топлива и реализуют запасы резидентам. Об этом заявил в.и.о. гендиректора Укртрансгаза С. Перелома.

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