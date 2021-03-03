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Финансы: Украина обеспокоена строительством Северного потока-2
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Финансы: Украина обеспокоена строительством Северного потока-2

Строительство газопровода в обход Украины – очень серьезная проблема
​Украинский президент В. Зеленский полагает, что «Северный поток-2» угрожает не только Украине, но и энергобезопасности всей Европы.

Он отметил, что и европейский лидеры, и украинцы должны понимать, что строительство газопровода в обход Украины – очень серьезная проблема, на которую стоит обратить внимание. Если газопровод будет достроен, что это будет мощный удар для всей Европы. 

В то же время он отметил, что постоянно поднимает тему «Северного потока-2» в общении с европейскими лидерами и другими стратегическими партнерами. Также В. Зеленский добавил, что Украина вместе с США и ЕС уже сделали довольного много в этом направлении. Если бы эта тема не обсуждалась, полагает В. Зеленский, то газопровод уже давно был бы достроен.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен на 94%. Сейчас его строительство приостановлено из-за санкций со стороны США.

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среда 03.03.2021 | 21:25
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