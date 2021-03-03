Финансы: Украина обеспокоена строительством Северного потока-2

Он отметил, что и европейский лидеры, и украинцы должны понимать, что строительство газопровода в обход Украины – очень серьезная проблема, на которую стоит обратить внимание. Если газопровод будет достроен, что это будет мощный удар для всей Европы.

В то же время он отметил, что постоянно поднимает тему «Северного потока-2» в общении с европейскими лидерами и другими стратегическими партнерами. Также В. Зеленский добавил, что Украина вместе с США и ЕС уже сделали довольного много в этом направлении. Если бы эта тема не обсуждалась, полагает В. Зеленский, то газопровод уже давно был бы достроен.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию построен на 94%. Сейчас его строительство приостановлено из-за санкций со стороны США.

Читайте также: Финансовый рынок: Украина высказалась касательно закупок газа у России