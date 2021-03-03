Финансы: Россия подготовится к инвестициям в альтернативную сферу

В России неоднократно говорили об угрозе для российской экономики ввиду сокращения спроса со стороны участников мирового рынка капитала на активы, которые наносят ущерб окружающей среде. В. Путин попросил правительство и ЦБ РФ разработать специальный план мероприятий, которые позволят снизить возможные риски. Доклад о реализации данного поручения необходимо представить к 1 сентября 2021 года и затем обновлять один раз в полгода.

Сегодня в мире растет спрос на так называемые социально-ответственные инвестиции в компании, которые отвечают нормам ESG. Так, в 2020 году лидерами по доходности стали фонды, которые инвестируют в чистую энергетику.

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