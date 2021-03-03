МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Финансы: Россия подготовится к инвестициям в альтернативную сферу
logo

Финансы: Россия подготовится к инвестициям в альтернативную сферу

Сегодня в мире растет спрос на так называемые социально-ответственные инвестиции в компании, которые отвечают нормам ESG
​В. Путин поручил подготовить страну к так называемому «зеленому развороту» Запада. По словам главы государства, необходимо выработать меры от рисков падения спроса на отечественные активы с высокими климатическими рисками. Данная информация опубликована на сайте Кремля.

В России неоднократно говорили об угрозе для российской экономики ввиду сокращения спроса со стороны участников мирового рынка капитала на активы, которые наносят ущерб окружающей среде. В. Путин попросил правительство и ЦБ РФ разработать специальный план мероприятий, которые позволят снизить возможные риски. Доклад о реализации данного поручения необходимо представить к 1 сентября 2021 года и затем обновлять один раз в полгода.

Сегодня в мире растет спрос на так называемые социально-ответственные инвестиции в компании, которые отвечают нормам ESG. Так, в 2020 году лидерами по доходности стали фонды, которые инвестируют в чистую энергетику.

Читайте также: Финансовый рынок: Украина может стать членом ЕС до 2030 года

среда 03.03.2021 | 21:16
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok