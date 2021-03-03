Финансы: США не будут навязывать демократию другим странам

Он отметил, что власти страны не будут продвигать демократию при помощи довольно затратных военных интервенций либо попыток свергать авторитарные режимы силой. Эта тактика была актуальной в прошлом, но это не сработало, несмотря на многие попытки.Администрация Джо Байдена постоянно стремится выстроить свою внешнюю политику, которая отличается от изоляционистской и националистической позиции, которую часто приписывали Д. Трампу. При Байдене США хотят остаться на лидирующей позиции в мире и избежать обвинений в том, что страна является так называемым «глобальным полицейским», который постоянно вмешивается в дела других стран.

Ранее российский посол в Вашингтоне сообщил, что Россия запросила у администрации Джо Байдена возможность провести первые контакты между странами.

Читайте также: Финансы: Россиия намерена дать ответ на санкции ЕС