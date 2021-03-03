Трейдинг: RoboForex анализирует цикличность финансовых рынков

Можно сказать, что циклы учитывают временные промежутки, в которых происходят определённые события, к примеру, смена тенденции на рынке. Цикл роста сменяется циклом падения, затем опять наступает цикл подъёма цены. Есть мнение, что трендовое движение занимает 30% от поведения инструмента на рынке, а остальные 70% занимает боковой тренд.

Часто мы торгуем и не привязываемся ко времени достижения целевых уровней. Да и в целом, практика оценки по времени движения цены не сильно распространена. Но стоит отметить, что некоторые авторы пробуют цепляться за данную теорию.

Билл Вульф, автор метода «Волны Вульфа», дает представление о том, как определять время достижения цели. Поэтому, совершая сделку, инвестор понимает, что ждать придется несколько часов или же дней и не стоит рассчитывать на скорую прибыль по этой позиции.

К сожалению, каждый автор выделяет собственные циклы и наделяет их отдельными свойствами. В этой статье попробуем разобраться, как использовать типы циклов при некоторых вариантах анализа рынка. Возможно, и у отдельных трейдеров будут свои идеи о циклах поведения рынка и сферах их применения.

Какие могут быть циклы?

Цикличность присуща всем сферам жизни. Джон Мерфи в своей книге «Технический анализ фьючерсных рынков» приводит примеры изучения циклов еще в далеких 1940-х годах. Изучение цикличности охватывает сферу строительства, движение рынка ценных бумаг, предпринимательскую деятельность и так далее.

В рамках нужд трейдинга и инвестиций выделяются следующие типы циклов:

Временные циклы, при которых оцениваем колебания цены с привязкой ко времени.

Сезонные циклы. Здесь речь идет про сильные колебания в зависимости от погодных условий.

Событийные циклы, когда какое-то событие провоцирует движение цены, и такое поведение актива повторяется.

Для чего нужно изучать цикличность инструментов?

В первую очередь, цель изучения циклов — это попытка предсказать поведение рынка. Если инвестор изучил движение цены актива и влияющие на него факторы, он может определить закономерности, при которых происходят сильные ценовые движения. Далее, цель инвестора — попытаться заработать на этом.

Временные циклы на фондовом рынке

После экономического кризиса 2008 года аналитики ожидали повторение той же ситуации в 2018 году. Якобы временной цикл, в рамках которого формируется новый кризис, провоцирующий массовый обвал на рынке акций, рост золота и укрепление доллара США, должен происходить каждые 10 лет.

Однако признаки мирового кризиса появились только в 2020 году в связи с сильной экономической нестабильностью и мировой пандемией коронавирусной инфекции. Можно сказать, что в этом случае получился временной лаг, но ожидания оправдались.

Биржевой индекс Dow Jones упал с уровня 29 000 пунктов до уровня 18 300 пунктов в 2020 году. Если оценивать график за 2008 год, то падение было таким же сильным: индекс упал с уровня 13 700 пунктов до 6 600 пунктов.

Расти Dow Jones начал в марте-апреле 2008 года, и точно также повторил аналогичный рост уже в марте-апреле 2020-го.

Следовательно очередное серьезное падение индекса можно ожидать в период 2028-2030, а развитие роста только начинается. Конечно же, имеет смысл не только ориентироваться на эти даты, но также отслеживать ситуацию на рынках и по возможности искать подтверждающие сигналы в пользу такого движения. Не забываем и про временной лаг, который может несколько сместить точные даты следующего обвала.

Событийные циклы на рынке криптовалют

Наглядный пример событийного цикла - халвинг Bitcoin. Рынок пережил уже три усложнения сети, и каждый раз после этого события цена устанавливала новый максимум в течение 4-6 месяцев. Достижение пика происходило в течение полутора лет, после чего рынок уходил в коррекцию до следующего халвинга.

Исходя из этих данных, покупать Bitcoin рекомендуется спустя некоторое время после халвинга и держать актив в течение полутора или двух лет, после чего выходить из рынка и рассматривать открытие коротких позиций, либо ждать следующего цикла. Халвинг Биткоина происходит регулярно, поэтому его легко поймать в следующий раз. Но не все событийные циклы носят настолько четкий и понятный характер.

Сезонные циклы цен на нефть

Если же мы возьмём и оценим график нефти за последние 5 лет, то можно увидеть рост котировок в июле каждого года. Вероятно, это событие связано с ухудшением погодных условий в Мексиканском заливе, когда серьезные ураганы заставляют нефтяников снижать добычу сырья. Конечно же, когда надвигается серьёзный ураган вся добыча нефти оказывается под угрозой. Поэтому рынок учитывает эти сезонные события и демонстрирует подъём цены на нефть в рамках очередного цикла.

Хорошо на нефти работают и временные циклы. Еще в сентябре 2013 года стали появляться сообщения о том, что цены на нефть близки к локальным максимумам, и есть риски увидеть падение. Однако снижение цен на «черное золото» не проходит быстро, а может занять несколько лет. Такое исследование провел Хосе Антонио Окампо. Он исходил из предположения, что как и вся мировая экономика, цены на нефть движутся циклично, следовательно, рост и падение сменяют друг друга в строгих временных рамках, а новое падение мы должны ожидать только в 2020 году. Рекордное снижение цены нефти произошло в прошлом году. Но стоит отметить, что падение также наблюдались и в 2014.

JPMorgan Chase говорит о новом суперцикле роста на сырьевых рынках. Якобы только за последние 100 лет было отмечено четыре таких цикла, последний из них начался в 1996 году и завершился в 2008. Цены уже активно растут и серьезный потенциал для продолжения это подъёма в 2021 и 2022 году присутствует.

Среди причин развития такого движения могут выступать общее восстановление мировой экономики после пандемии, а также серьезная борьба с изменением климата. Последняя, в свою очередь, спровоцирует ограничение добычи нефти и в то же время повышенный спрос на сырьё для создания инфраструктуры возобновляемых источников энергии.

Заключение

У каждого трейдера может быть свое понимание и применение теории циклов. Чаще инвесторы оценивают вероятность наступления событий на рынке с привязкой ко времени ожидания этого события.

Поведение цены носит цикличный характер, поэтому события будут повторяться с некоторой периодичностью. При этом даже не всегда нужно смотреть на сам график, при условии, что трейдер предварительно изучил поведение инструмента и определил события или временные рамки для формирования очередного цикла.

Примеры теории циклов наблюдаются на рынке криптовалют, в частности халвинг Bitcoin приводит к активному росту всего рынка цифровых активов, который затем уходит в затяжную нисходящую коррекцию до следующего бычьего цикла. Так происходит каждые несколько лет. Сейчас мы как раз наблюдаем восходящее движение цифровых активов в рамках развития этого цикла.

Про новый суперцикл роста на рынке сырья некоторые банки говорят уже сегодня, а котировки нефти уверенно движутся вверх. А падение, которое рынок увидел в прошлом, 2020 году, некоторые аналитики прогнозировали еще в далеком 2013-м.

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