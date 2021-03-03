Курс валют: Фунт стерлингов вырос относительно доллара США

Ожидается, что министр финансов Великобритании Риши Сунак продлит схему действия отпусков до конца сентября и представит план из трех пунктов, чтобы помочь людям в ближайшие месяцы.

Согласно этой схеме, предприятия должны будут начать отчисления своим неработающим сотрудникам, выплачивая 10% в июле и 20% в августе.

Европейские фондовые индексы выросли на фоне возрождения надежд на восстановление экономики после пандемии.

Данные опроса, проведенного IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply, продемонстрировали, что объем производства в сфере услуг Великобритании в феврале снизился после резкого спада в начале 2021 года, поскольку введение третьих карантинных ограничений нанесло ущерб экономике.

Фунт стерлингов укрепился до 149,70 по отношению к иене и 1,2821 относительно франка. Следующее вероятное сопротивление для фунта ожидается в районе 153,00 против иены и 1,30 против франка.

Фунт подорожал до 1,4007 относительно доллара США и 0,8635 по отношению к евро. Фунт встретит сопротивление в районе 1,41 против доллара и 0,84 против евро.

Читайте также: Курс фунта стерлингов вырос относительно большинства мировых валют