Курс доллара: FreshForex проведет вебинар по отчету NFP

Чем больше вакансий появляется на рынке, тем привлекательней для инвестиций становится национальная валюта США. Кроме того, создание новых рабочих мест влечет за собой ужесточение монетарной политики и повышению ставок Федрезервом.

За 15 минут до этого важного рыночного события мы проведем интерактивный вебинар и покажем, как извлечь пользу из отчета NFP в зависимости от его характера.

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