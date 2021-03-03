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Курс доллара: FreshForex проведет вебинар по отчету NFP
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Курс доллара: FreshForex проведет вебинар по отчету NFP

За 15 минут до этого важного рыночного события мы проведем интерактивный вебинар и покажем, как извлечь пользу из отчета NFP
​В пятницу, 5 марта в 16:30 по московскому времени, будет опубликован Non-Farm Payrolls за февраль. Отчёт показывает объём созданных рабочих мест и сообщает о заработной плате во всех несельскохозяйственных отраслях экономики.

Чем больше вакансий появляется на рынке, тем привлекательней для инвестиций становится национальная валюта США. Кроме того, создание новых рабочих мест влечет за собой ужесточение монетарной политики и повышению ставок Федрезервом.

За 15 минут до этого важного рыночного события мы проведем интерактивный вебинар и покажем, как извлечь пользу из отчета NFP в зависимости от его характера.

Источник: FreshForex 

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среда 03.03.2021 | 15:06
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