Рынок акций: Фондовые индексы Европы продолжают рост

Февральский сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны от IHS Markit вырос до 48,8 с 47,8 в январе, в то время как индекс PMI в сфере услуг составил 45,7, что немного выше январского 45,4.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,8 процента до 416,33. Немецкий DAX подскочил примерно на 1%, французский индекс CAC 40 вырос на 0,9%, а британский FTSE 100 прибавил 1,2%.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore подорожали на 1-2%в надежде на более быстрое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Бумаги нефтегазовой компании BP Plc прибавили 1,7%, Total SE выросли на 1%, а Royal Dutch Shell поднялись 1,5%, так как цены на нефть выросли на фоне признаков прогресса вакцинации против Covid-19 в США.

Акции банковского сектора торговались с повышением: Commerzbank, BNP Paribas, HSBC Holdings и Standard Chartered выросли более чем на 2% каждая.

Ценные бумаги британской строительной компании Persimmon подорожали на 3,6%, несмотря на то, что в 2020 году она сообщила о более низкой прибыли и выручке до налогообложения.

Финансовые активы Полиметалла прибавил 2,3% после того, как в 2020 году компания зафиксировала рекордную чистую прибыль в 1,1 млрд долларов США на фоне более высоких мировых цен на драгоценные металлы.

Акции Daily Mail и General Trust прибавили 2,5%. Компания заявила, что ее бизнес в сфере потребительских медиа, dmg media, приобрел New Scientist за 70 миллионов фунтов наличными.

Котировки бумаг швейцарской логистической компании Kuehne + Nagel Group выросли на 5%. Завершив 2020 год с рекордными операционными результатами, компания заявила, что с уверенностью ожидает 2021 года.

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