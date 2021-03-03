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Экономика
Рынок нефти и газа
Курс нефти: Brent стремительно растет в ожидании встречи ОПЕК+
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Курс нефти: Brent стремительно растет в ожидании встречи ОПЕК+

Нефть эталонной марки Brent выросла на 1,7%
​В среду цены на нефть выросли, поскольку признаки прогресса в вакцинации населения против коронавируса в Соединенных Штатах увеличили надежды на более быстрое восстановление мировой экономики после пандемии Covid-19.

Между тем, появилась информация, что на заседании ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти.

Нефть эталонной марки Brent выросла на 1,7% до 63,75 долл/барр., а фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,6% до 60,69 долл/барр.

Глава Белого дома заявил во вторник, что США намерены доставить нужное количество вакцины против коронавируса для всех взрослых к началу лета, на два месяца раньше, чем предполагалось, после того, как компания Merck & Co согласилась производить одобренную вакцину конкурента Johnson & Johnson.

Производители картеля ОПЕК+ встретятся в четверг, и, согласно последним данным, некоторые члены рассматривают возможность переноса увеличения добычи с марта на апрель.

Между тем Американский институт нефти сообщил во вторник, что запасы сырой нефти в США выросли на 7,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 26 февраля, что резко контрастирует с оценками аналитиков в 928 000 баррелей.

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среда 03.03.2021 | 13:20
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