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Фондовый рынок: Азиатские акции выросли на фоне снижения доходности облигаций США
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Фондовый рынок: Азиатские акции выросли на фоне снижения доходности облигаций США

Контрольный индикатор Shanghai Composite поднялся на 1,95% до 3 576,90
В среду ключевые фондовые индексы Азии выросли, так как доходность казначейских облигаций США снизилась, а прогресс в переговорах по стимулированию экономики США укрепил оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.

Рынок акций Китая существенно вырос после информации о том, что в последний месяц зимы сфера услуг в стране продолжала рост, хотя и более низкими темпами.

Контрольный индикатор Shanghai Composite поднялся на 1,95% до 3 576,90, а индикатор Гонконга Hang Seng взлетел на 2,70% до 29 880,42.

Японский рынок акций вырос, поскольку инвесторы подняли циклические бумаги в надежде на более быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией. Индекс Nikkei вырос на 0,51% до 29 559,10, в то время как более широкий индекс Topix прибавил 0,51% и поднялся до значения 1 904,54.

Акции Mitsui Engineering & Shipbuilding, Nippon Steel и Sumitomo Metal, JFE и Kobe Steel подорожали на 6-9%.

Австралийский рынок ценных бумаг закрыл торги высоким ростом котировок после того, как официальные данные продемонстрировали, что ВВП Австралии вырос на 3,1% в IV квартале, что является убедительным признаком восстановления экономики континента. 

Основной индикатор S & P / ASX 200 вырос на 0,82% до 6818, в то время как более широкий индекс All Ordinaries в итоге поднялся на 0,83% до 7 067,90.

Лидером роста стали акции: бумаги BHP, Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group — на 2-6%., а также бумаги золотодобывающих компаний Evolution Mining и Northern Star Resources — на 3-4%.

Южнокорейский рынок бумаг вырос на фоне ослабления опасений по поводу инфляции. Индекс Kospi вырос на 1,29% до 3082,99, при этом акции компаний сталелитейного и технологического сектора опережают рост институциональных покупок.

Рынок акций Новой Зеландии завершил торги слабым ростом. Контрольный индекс NZX-50 к закрытию повысился на 0,12% до 12 359,26 пункта, в первую очередь за счет сектора электроэнергетики. Акции Contact Energy выросли на 1,4%, а Genesis Energy — на 2,7%.



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среда 03.03.2021 | 11:45
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