МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Форекс: В феврале рост частного бизнеса в С. Аравии снизился
logo

Форекс: В феврале рост частного бизнеса в С. Аравии снизился

Февральский индекс менеджеров по закупкам снизился до 53,9
​В феврале не связанный с нефтью бизнес Саудовской Аравии рос более низкими темпами, как показали результаты исследования IHS Marki.

Февральский индекс менеджеров по закупкам снизился до 53,9 с 57,1 в прошлом месяце. Любое значение выше 50 указывает на рост в секторе.

Производство в частном секторе в феврале увеличилось благодаря более сильному потребительскому спросу, а новые заказы росли более медленными темпами.

В последний месяц зимы продажи выросли благодаря повышению деловой уверенности и усилиям по поддержанию конкурентоспособных ценовых стратегий.

Закупки ресурсов и запасы продолжали расти.

Компании ожидают, что настроение улучшится в следующие 12 месяцев в связи с выпуском вакцины и растущими темпами иммунизации населения.

В феврале количество сотрудников сокращается третий месяц подряд. Инфляция затрат оставалась относительно умеренной, а затраты на выпуск продукции в феврале незначительно выросли.

"Тем не менее, сектор в целом оставался на правильном пути: приток новых предприятий и экспортных продаж продолжали расти, в то время как компании наращивали запасы в ожидании более сильного роста в будущем", — сказал Дэвид Оуэн, экономист IHS Markit.

Читайте также: Форекс: В феврале производство КНР продолжило восстановление

среда 03.03.2021 | 10:23
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Согласно Конституции Молдовы президент получает право распустить парламент в двух случаях
    Финансы: М. Санду намерена распустить парламент

    ​Президент Молдовы М. Санду намерена распустить парламент страны 23 марта для того чтобы провести новые выборы.Согласно Конституции Молдовы президент получает

    вторник, 02.03.2021 | 22:22
    Политические новости
  • В Европе сегодня постепенно приходит осознание того, что так называемый санкционный ресурс практически исчерпан,
    Финансы: Россиия намерена дать ответ на санкции ЕС

    ​Постпред России в Европейском союзе В. Чижов заявил, что Москва намерена ответить на введение очередных санкций со стороны ЕС.Он полагает, что в Европе сегодня

    вторник, 02.03.2021 | 21:49
    Политические новости
  • До 2040 года спрос на СПГ на территории Европы будет расти
    Финансы: Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

    ​России впервые удалось обогнать США по объему поставок сжиженного природного газа в Европу. Объемы поставок СПГ на европейский рынок в прошлом году составили

    вторник, 02.03.2021 | 19:21
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok