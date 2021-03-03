Форекс: В феврале рост частного бизнеса в С. Аравии снизился

Февральский индекс менеджеров по закупкам снизился до 53,9 с 57,1 в прошлом месяце. Любое значение выше 50 указывает на рост в секторе.

Производство в частном секторе в феврале увеличилось благодаря более сильному потребительскому спросу, а новые заказы росли более медленными темпами.

В последний месяц зимы продажи выросли благодаря повышению деловой уверенности и усилиям по поддержанию конкурентоспособных ценовых стратегий.

Закупки ресурсов и запасы продолжали расти.

Компании ожидают, что настроение улучшится в следующие 12 месяцев в связи с выпуском вакцины и растущими темпами иммунизации населения.

В феврале количество сотрудников сокращается третий месяц подряд. Инфляция затрат оставалась относительно умеренной, а затраты на выпуск продукции в феврале незначительно выросли.

"Тем не менее, сектор в целом оставался на правильном пути: приток новых предприятий и экспортных продаж продолжали расти, в то время как компании наращивали запасы в ожидании более сильного роста в будущем", — сказал Дэвид Оуэн, экономист IHS Markit.

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