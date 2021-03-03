Рынок акций: Фондовые индексы США завершили торги обвалом

Dow упал на 143,99 пункта до 31 391,52, Nasdaq обвалился на 230,04 пункта до 13 358,79, а S&P 500 снизился на 31,53 пункта до 3 870,29.

Фиксация прибыли способствовала откату на фондовых биржах США, при этом некоторые трейдеры успели заработать на сильном росте акций, зафиксированном во время торгов в понедельник.

В понедельник S&P 500 продемонстрировал самый большой однодневный рост с июня прошлого года.

Падение индексов произошло, несмотря на продолжающееся снижение доходности десятилетних облигаций, которая сокращается уже третью сессию подряд.

В прошлый четверг доходность по десятилетним облигациям превысила 1,6%, что вызвало опасения относительно перспектив процентных ставок, несмотря на заверения Федеральной резервной системы в том, что денежно-кредитная политика останется неизменной в обозримом будущем.

Ценные бумаги нефтесервисных компаний продемонстрировали существенное снижение в течение дня, в результате чего индекс Philadelphia Oil Service упал на 3,4%.

Распродажа ценных бумаг нефтесервисных компаний произошла из-за ощутимого снижения цен на нефть, которая с поставкой в апреле упала на 0,89 доллара до 59,75 доллара за баррель.

Значительное падение наблюдалось и среди ценных бумаг производителей полупроводников, о чем свидетельствует снижение индекса Philadelphia Semiconductor Index на 3,1%.

Ценные бумаги сетевых компаний, биотехнологий и программного обеспечения продемонстрировали снижение в ходе торговой сессии, что привело резкому падению индекса Nasdaq.

При этом, ценные бумаги производителей золота оказались в числе немногих групп, которые смогли противостоять нисходящему тренду: индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 4,2%.

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