МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Рынок акций: Фондовые индексы США завершили торги обвалом
logo

Рынок акций: Фондовые индексы США завершили торги обвалом

Высокотехнологичный Nasdaq показал особенно сильное падение
​Во вторник американские фондовые площадки закрыли торги в отрицательной зоне, частично компенсируя ралли, наблюдавшееся на предыдущей сессии. Все основные индексы пошли вниз, при этом высокотехнологичный Nasdaq показал особенно сильное падение.

Dow упал на 143,99 пункта до 31 391,52, Nasdaq обвалился на 230,04 пункта до 13 358,79, а S&P 500 снизился на 31,53 пункта до 3 870,29.

Фиксация прибыли способствовала откату на фондовых биржах США, при этом некоторые трейдеры успели заработать на сильном росте акций, зафиксированном во время торгов в понедельник.

В понедельник S&P 500 продемонстрировал самый большой однодневный рост с июня прошлого года.

Падение индексов произошло, несмотря на продолжающееся снижение доходности десятилетних облигаций, которая сокращается уже третью сессию подряд.

В прошлый четверг доходность по десятилетним облигациям превысила 1,6%, что вызвало опасения относительно перспектив процентных ставок, несмотря на заверения Федеральной резервной системы в том, что денежно-кредитная политика останется неизменной в обозримом будущем.

Ценные бумаги нефтесервисных компаний продемонстрировали существенное снижение в течение дня, в результате чего индекс Philadelphia Oil Service упал на 3,4%.

Распродажа ценных бумаг нефтесервисных компаний произошла из-за ощутимого снижения цен на нефть, которая с поставкой в апреле упала на 0,89 доллара до 59,75 доллара за баррель.

Значительное падение наблюдалось и среди ценных бумаг производителей полупроводников, о чем свидетельствует снижение индекса Philadelphia Semiconductor Index на 3,1%.

Ценные бумаги сетевых компаний, биотехнологий и программного обеспечения продемонстрировали снижение в ходе торговой сессии, что привело резкому падению индекса Nasdaq.

При этом, ценные бумаги производителей золота оказались в числе немногих групп, которые смогли противостоять нисходящему тренду: индекс NYSE Arca Gold Bugs Index вырос на 4,2%.

Читайте также: Финансовый рынок: Европейские фондовые индексы выросли

среда 03.03.2021 | 08:38
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Согласно Конституции Молдовы президент получает право распустить парламент в двух случаях
    Финансы: М. Санду намерена распустить парламент

    ​Президент Молдовы М. Санду намерена распустить парламент страны 23 марта для того чтобы провести новые выборы.Согласно Конституции Молдовы президент получает

    вторник, 02.03.2021 | 22:22
    Политические новости
  • В Европе сегодня постепенно приходит осознание того, что так называемый санкционный ресурс практически исчерпан,
    Финансы: Россиия намерена дать ответ на санкции ЕС

    ​Постпред России в Европейском союзе В. Чижов заявил, что Москва намерена ответить на введение очередных санкций со стороны ЕС.Он полагает, что в Европе сегодня

    вторник, 02.03.2021 | 21:49
    Политические новости
  • До 2040 года спрос на СПГ на территории Европы будет расти
    Финансы: Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

    ​России впервые удалось обогнать США по объему поставок сжиженного природного газа в Европу. Объемы поставок СПГ на европейский рынок в прошлом году составили

    вторник, 02.03.2021 | 19:21
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok