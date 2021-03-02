Финансы: М. Санду намерена распустить парламент

Согласно Конституции Молдовы президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности сформировать новое правительство или блокировать его в течение трех месяцев.

Одно из оснований для роспуска звучит довольно нечетко и именно этим планирует воспользоваться Санду. Президент один раз предложила формального кандидата в премьеры, которым стал бывший глава Минфина. Теперь Санду заявила, что вообще отказывается выдвигать кандидатуру премьера.

Против такого развития событий выступает Социалистическая партия и ее лидер И. Додон. Его партия объявила, что намерена доказать неконституционность такого роспуска. В прошлом году все политические игроки соглашались, что парламент Молдовы нуждается в перезагрузке. Накануне инаугурации Санду подал в отставку премьер-министр И. Кику.

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