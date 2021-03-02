Финансы: Россиия намерена дать ответ на санкции ЕС

Он полагает, что в Европе сегодня постепенно приходит осознание того, что так называемый санкционный ресурс практически исчерпан, поскольку нет особых результатов. В то же время Россия также предпринимает ответные меры как для санкций, введенных ранее, так и для нынешних.

Также В. Чижов пообещал, что решение об ответе на новые санкции будет приниматься на политическом уровне в Москве.О новых санкциях стало известно во вторник, 2 марта. В санкционный список попали представители Следственного комитета РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии и Генеральной прокуратуры.

Представителям данных ведомств запрещен въезд в страны Евросоюза, а также хранения денег в банках стран ЕС. В МИД РФ отметили, что не оставят данные санкции без ответа.

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