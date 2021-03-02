Финансы: Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Объемы поставок СПГ на европейский рынок в прошлом году составили около 84 млн тонн, из которых 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 миллионов – на США.

Ожидается, что до 2040 года спрос на СПГ на территории Европы будет расти, а доля трубопроводного газа сократится. В основном это будет происходить за счет падения поставок из Норвегии и Северной Африки. Также, согласно прогнозам, значительно упадет внутренняя добыча газа в Европе.

В феврале большая часть газовых скважин в США приостановила работу из-за сильных морозов, что обрушило добычу и экспорт топлива. Некоторые предприятия сократили поставки сырого газа до минимума за последние четыре месяца. Фактически, страна прекратила экспортировать газ. Снизились и объемы добычи американской нефти примерно на треть.

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