Форекс: Инфляция в еврозоне сохранилась на уровне 0,9%

Индекс потребительских цен вырос на 0,9% в годовом выражении, что соответствует ожиданиям экономистов. Инфляция находится на положительной территории второй месяц подряд.

Основная инфляция, за вычетом цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, сократилась до 1,1% с 1,4% в январе.

По отношению к прошлому месяцу потребительские цены в феврале поднялись на 0,2%.

Продукты питания, алкоголь и табак продемонстрировали в феврале самые высокие темпы роста, на 1,4% против 1,5% в январе.

Темпы роста стоимости услуг снизились до 1,2% с 1,4%, а для неэнергетических промышленных товаров — до 1,0% с 1,5%.

Темпы снижения цен на энергоносители сократились до 1,7% с 4,2%.

"Мы прогнозируем, что инфляция временно превысит 2 процента в конце года, но на данный момент единственное беспокойство для Европейского центрального банка — более высокая доходность облигаций, а не рост цен", — заявил Берт Колин экономист ING.

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