Форекс: NPBFX проведет вебинар по построению успешной торговой стратегии

Вести вебинар будет Емченко Виктор Александрович — руководитель центра дистанционного обучения FX-Instructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговых стратегий и шаблонов «HAPPY NEWS», «Открытие Европы», «Разворот Европы» и других.
Вебинар подходит начинающим участникам рынка Forex и трейдерам с небольшим опытом.
Программа вебинара:
- с чего начинать, МТС или дискретная стратегия;
- как искать «торговую идею»;
- как описать торговые правила;
- специфика тестирования МТС и дискретной ТС;
- как оценить эффективность ТС при тестировании;
- как контролировать эффективность трейдинга по ТС в реальном времени, дневник трейдера и многое другое, что касается построения прибыльной системы торговли.
- Когда состоится вебинар?
Дата проведения: 4 марта 2021 г. (четверг)
Время проведения: 20:00 МСК
Стоимость участия: бесплатно
Для записи на вебинар заполните форму участника на сайте компании NPBFX.Источник: NPBFX
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