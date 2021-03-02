МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Форекс: NPBFX проведет вебинар по построению успешной торговой стратегии
logo

Форекс: NPBFX проведет вебинар по построению успешной торговой стратегии

Вебинар подходит начинающим участникам рынка Forex и трейдерам с небольшим опытом
​Хотите построить собственную торговую стратегию? Понимать главные принципы и способы оценки эффективности ТС? Брокер NPBFX совместно с центром дистанционного образования FX-Instructor приглашают на обучающий вебинар «Методология построения собственной торговой стратегии». На семинаре вы также научитесь анализировать различные ТС, выявлять их сильные и слабые стороны.

Вести вебинар будет Емченко Виктор Александрович — руководитель центра дистанционного обучения FX-Instructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговых стратегий и шаблонов «HAPPY NEWS», «Открытие Европы», «Разворот Европы» и других.

Вебинар подходит начинающим участникам рынка Forex и трейдерам с небольшим опытом.

Программа вебинара:

  • с чего начинать, МТС или дискретная стратегия;
  • как искать «торговую идею»;
  • как описать торговые правила;
  • специфика тестирования МТС и дискретной ТС;
  • как оценить эффективность ТС при тестировании;
  • как контролировать эффективность трейдинга по ТС в реальном времени, дневник трейдера и многое другое, что касается построения прибыльной системы торговли.
  • Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 4 марта 2021 г. (четверг)

Время проведения: 20:00 МСК

Стоимость участия: бесплатно

Для записи на вебинар заполните форму участника на сайте компании NPBFX.

Источник: NPBFX

Читайте также: Форекс: Финам проведет питч-сессию с авторами Comon.ru

вторник 02.03.2021 | 16:09
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok