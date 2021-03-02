Курс доллара: Валюта США дорожает относительно большинства конкурентов

Цены на нефть упали на фоне опасений, что ОПЕК+ может увеличить добычу на встрече в конце этой недели.

Отказ ФРС от повышения доходности поддержал доллар и контрастировал с подходом других центральных банков.

Доллар США подорожал до 106,91 по отношению к иене и скорее всего, столкнется с сопротивлением в районе 108,00, если продолжит укрепляться.

Доллар вырос до 1,1992 по отношению к евро, самого высокого уровня с 5 февраля. Следующим ключевым сопротивлением для доллара, ожидается уровень 1,18.

Национальная валюта Соединенных Штатов подскочила до максимального уровня с ноября 2020 года по отношению к франку — 0,9194 и готова бросить вызов сопротивлению в районе 0,94.

Доллар США приблизился к 2-недельному пику 1,3859 против фунта стерлингов. Следующее возможное сопротивление для валюты ожидается около уровня 1,37.

При этом доллар США упал до 1,2645 по отношению к канадскому. Валюта США может бросить вызов поддержке в районе отметки 1,25.

Доллар снизился до 4-дневного минимума 0,7803 по отношению к австралийскому доллару. Ожидается, что доллар найдет поддержку в районе 0,81.

Доллар подешевел до 0,7266 по отношению к киви. Если доллар продолжит ослабевать, его следующим уровнем поддержки, вероятно, станет 0,74.

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