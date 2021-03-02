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Курс золота: Стоимость драгметалла остается стабильной
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Курс золота: Стоимость драгметалла остается стабильной

Фьючерсы на золото в США практически не изменились
​Во вторник в ходе торгов стоимость золота была стабильной, хотя доллар достиг рекордного уровня за месяц по отношению к валютной корзине после того, как главный финансовый регулятор Китая заявил, что он обеспокоен рисками, возникающими из-за пузырей на финансовых рынках и огромного притока иностранного капитала.

Спотовая цена золота немного выросла до 1725,67 долларов за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США практически не изменились и составили 1724,05 доллара.

Пузыри на рынках США и Европы могут лопнуть, потому что их рост идет в направлении, противоположном их основной экономике, и "рано или поздно" им придется столкнуться с исправлениями, — заявил Го Шуцин, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Комментарии Го усилили опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики во второй по величине экономике мира.

На этой неделе трейдеры ожидают отчетов ФРС, кульминацией которых станет выступление Пауэлла в четверг и февральский отчет по занятости в США.

Число новых заболеваний коронавирусом во всем мире выросло впервые за два месяца на прошлой неделе из-за ослабления карантинных ограничений и того, что люди ослабили бдительность, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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вторник 02.03.2021 | 14:01
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