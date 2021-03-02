Рынок акций: Фондовые индексы Азии завершили торги разнонаправленно

Китайские рынки акций завершили торги в красной зоне, поскольку главный банковский регулятор страны предупредил о пузырях активов на зарубежных финансовых рынках. Основной индекс Shanghai Composite опустился на 1,21% до 3 508,59, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 1,20% до 29 095,86.

Японский рынок акций закрылся снижением котировок, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего резкого роста в преддверии конца финансового года. Индекс Nikkei упал на 0,86% до 29 408,17, а более широкий индекс Topix закрылся на 0,40% ниже до 1894,85.

Акции компании SoftBank Z Holdings Corp потеряли 4,8% после того, как она объявила о планах инвестировать 500 млрд иен в технологии в течение пяти лет. Бумаги судостроительной компании Mitsui E&S Holdings упали на 4,1%, а компании по системной интеграции NTT Data — на 3,9%.

Австралийский рынок закончил торги падением индексов, поскольку Резервный банк оставил свою денежную ставку и программу покупки активов без изменений и указал, что не будет повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому диапазону.

Эталонный индекс S & P / ASX 200 снизился на 0,40% до 6 762,30, поскольку доходность внутренних облигаций снова выросла после заседания центрального банка. Более широкий индекс All Ordinaries упал на 0,47% до 7 009,90.

Ценные бумаги финансовых регуляторов ANZ, Commonwealth и NAB выросли от 0,5% до 1,1%, в то время как акции горнодобывающей компании BHP упали на 1,9%, а финансовые активы Fortescue Metals Group сократились на 4,7%.

Акции Afterpay снизились на 1,7% после того, как один из его основных конкурентов, Klarna, привлек 1 млрд долларов США при оценке в 31 млрд долларов. Бумаги Woodside Petroleum и Santos упали на 1,8% в преддверии встречи ОПЕК и ее союзников для обсуждения увеличения добычи.

Рынок акций Южной Кореи резко вырос после возобновления торгов. Индекс Kospi поднялся на 1,03% до 3043,87 на фоне того, что правительство обнародовало дополнительный бюджет в размере 15 триллионов вон, а данные показали, что экспорт страны в феврале увеличивался четвертый месяц подряд.

Рынок акций Новой Зеландии завершил торги слабым ростом. Контрольный индекс S & P / NZX-50 вырос на 0,35% до 12 344,49.

Акции тяжелого веса A2 Milk подскочили на 5,5% после недавних резких падений на волне слабой прибыли в первом полугодии.

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