Форекс: Renesource Capital информируем о изменении своп ставок

Просьба принять во внимание, что своп ставки, доступные на домашней странице в разделе Forex – Торговые условия указаны на будущий период до их фактического применения и, как таковые, являются только индикативными ставками.

Данные индикативные своп (SWAP, Rollover, TomNext) ставки могут быть пересмотрены при получении фактических ставок после 17:00 Нью-Йоркского времени (21:00 GMT или 00:00 Рижского времени). Фактические своп ставки могут значительно отличаться от представленных на домашней странице индикативных ставок. Индикативные ставки носят информационный характер и предоставляются на основе применения наилучшей рыночной практики.

Renesource Capital является финансовым посредником, который принимает распоряжения клиентов и обеспечивает их выполнение через своих деловых партнеров (контрагентов). Соответственно, Общество самостоятельно не устанавливает курсы валют и драгоценных металлов, а также ставки свопов. Торговые курсы и своп ставки определяются контрагентом, который привлечен Обществом для исполнения клиентских распоряжений по определенным видам финансовых инструментов. В связи с этим, Renesource может осуществлять последующую коррекцию своповых ставок после их фактического применения контрагентом, в результате чего, у Клиента может возникнуть заранее непрогнозируемая прибыль или убыток.

В этой связи, просим Вас и в дальнейшем следить за новостями компании.

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