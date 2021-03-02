Форекс: Великобритания наращивает рост производства

Сезонно скорректированный индекс менеджеров PMI вырос до 55,1 в феврале с 54,1 в январе, показали данные исследования IHS Markit в понедельник. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 54,9.

Значение выше 50 указывает на рост в секторе, а индекс PMI сигнализирует о росте девять месяцев подряд.

Рост производства был самым медленным за девять месяцев. Новые заказы незначительно выросли после небольшого снижения в январе из-за улучшения внутреннего спроса и экспортного производства. Занятость выросла рекордными темпами с июня 2018 года.

Сбои в цепочке поставок и нехватка сырья привели к тому, что инфляция производственных затрат достигла максимального уровня за последние четыре года. Цены на продукцию выросли стремительными темпами.

Деловой оптимизм в феврале вырос до 77-месячного максимума, при этом более 63% компаний сообщили, что ожидают роста производства через год, говорится в обзоре.

Продолжающееся восстановление после пандемии, открытие мировой экономики, в том числе сокращение транспортных ограничений, и снижение неопределенностей, связанных с Brexit, повысили уверенность.

"Учитывая, что текущие ограничения, вероятно, сохранятся в обозримом будущем, давление на цены и объемы производства может сохраниться в ближайшие месяцы", — заявил руководитель IHS Markit Роб Добсон.

"Тем не менее, улучшение внутреннего спроса по мере снятия ограничений по карантину и дальнейшего роста оптимизма производителей является поводом надеяться, что на горизонте наступают более благоприятные времена".

Читайте также: Финансовый рынок: Эксперты МОФТ назвали лучших Форекс брокеров 2021