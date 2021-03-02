Рынок акций: Фондовые индексы США стремительно выросли

Рынок положительно отреагировал на новости о том, что одноразовая вакцина Johnson & Johnson против Covid-19 получила разрешение на экстренное использование от FDA в субботу.

Падение доходности казначейских облигаций увеличило бычьи настроения на фондовом рынке. Доходность эталонных десятилетних облигаций снижается вторую сессию подряд после закрытия торгов в прошлый четверг на самом высоком уровне за год.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США сегодня снизилась почти до 1,4% после роста до 1,6% на прошлой неделе.

Все ключевые фондовые индикаторы завершили сессию высоким ростом. Dow поднялся на 1,95% до 31 535,51, S&P 500 прибавил 2,38% до 3 901,82, а Nasdaq закрылся подъемом на 3,01% до показателя 13 588,83.

Положительно на настроении инвесторов отразились данные Института управления поставками, согласно которым в феврале производственная активность в Соединенных Штатах выросла.

Акции Apple Inc. выросли почти на 6% после того, как компания сообщила, что все ее магазины в США были открыты для публики впервые с марта прошлого года.

Бумаги компании Boeing подорожали на 6%. Финансовые активы компаний General Electric, Dupont, Intel, Walt Disney, Goldman Sachs, Honeywell International, Cisco Systems, Nike, Visa и Microsoft прибавили от 2 до 4,5%.

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