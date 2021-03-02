Форекс: В четвертом квартале условия торговли в Новой Зеландии выросли

Это соответствовало ожиданиям экспертов после снижения на 4,7% в предыдущем квартале.

Экспортные цены снизились на 0,4% в квартальном выражении, не оправдав ожиданий после падения на 8,3% в прошлом квартале.

Цены на импорт упали на 1,7% в квартальном исчислении после падения на 3,7% за три месяца до этого. Эксперты прогнозировали снижение на 1,0%

Объемы экспорта товаров выросли на 3,3%, а объемы импорта — на 6,5%, тогда как стоимость экспорта товаров выросла на 1,7%, а стоимость импорта поднялась на 5,0%.

Торговля услугами выросли на 2,8%, экспортные цены на услуги выросли на 2,4%, а цены на импорт упали на 0,5%.

Общий объем экспорта товаров и услуг в декабре 2020 года составил 18,3 миллиарда новозеландских долларов по сравнению с 22,3 миллиарда новозеландских долларов в декабре 2019 года.

Общий объем импорта товаров и услуг в декабре 2020 года составил 19,5 млрд новозеландских долларов по сравнению с 23,4 млрд новозеландских долларов в декабре 2019 года.

Двусторонняя торговля в декабре 2020 года составила 37,9 млрд новозеландских долларов.

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